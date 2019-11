Dieser Serientod wäre für alle Zuschauer von Grey's Anatomy ein riesengroßer Schock! Die Fans der beliebten Arztserie mussten sich in der Vergangenheit schon von zahlreichen Charakteren verabschieden. Der bislang wohl dramatischste und überraschendste Verlust: der tödliche Unfall von Dr. "McDreamy" Derek Shepherd (gespielt von Patrick Dempsey, 53). Müssen die Zuschauer bald schon wieder einen Serientod einer Hauptrolle in Kauf nehmen? Zumindest deuten einige Indizien darauf hin.

+++Achtung, Spoiler!+++

Seit einigen Wochen flimmern die brandneuen Folgen der 16. Staffel in den USA über die TV-Bildschirme – und, dass die neue Season extrem spannend wird, hatten die Macher und Schauspieler bereits angekündigt. Dass es aber am Ende eventuell so dicke kommt, damit hatten die Zuschauer wohl nicht gerechnet. Ein Fan brachte jetzt auf dem Online-Portal Reddit das Gerücht in Umlauf, dass Serien-Liebling Miranda Bailey (gespielt von Chandra Wilson, 50) sterben wird: "Die Autoren gehen einen ähnlichen Weg wie bei Derek – heben ihre schlimmsten Eigenschaften hervor, tun alles, um sie unwahrscheinlich nervig zu machen, verwickeln sie in einen Konflikt mit Meredith."

Tatsächlich scheint Mirandas Image in den aktuellen Episoden gelitten zu haben, denn für einige User ergibt diese Theorie wirklich Sinn. Auch ein weiteres Indiz könnte für den Tod der Chirurgin sprechen: Sie ist schwanger – und "Grey's Anatomy" ist ja mittlerweile legendär für seine sehr dramatischen Storylines. Für andere Fans spricht die Schwangerschaft allerdings gegen einen Serientod. Ob die Produzenten tatsächlich eine Schwangere sterben lassen, womöglich die Geburt des Babys zum Albtraum wird oder es am Ende doch zum Happy End kommt, wird sich zeigen.

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Chandra Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Chandra Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de