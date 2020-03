Was hat Eric Stehfest (30) getrieben? Im Dezember gewann der frühere GZSZ-Liebling die Show Dancing on Ice. Nach seinem Sieg verkündete der Schauspieler überraschend in der Sendung: Er wolle sich von nun an weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen – und tatsächlich: In den vergangenen Monaten tauchte Eric unter. Vergangenes Wochenende feierte er bei der Premiere von "9 Tage wach" sein Comeback – der Film basiert auf Erics Autobiografie. Gegenüber Promiflash erzählte der 30-Jährige jetzt, was er während seiner Auszeit gemacht hat!

Zunächst fällt auf: Eric hat sich vollkommen verändert! Er hat eine neue Frisur und viele Tattoos – und seine Frau Edith hat nun den gleichen Look wie er. Doch wie kam es dazu? "Und zwar rief mich ein Verlag an, ein großes Haus und meinte: ‘'Eric, kannst du nicht ein Buch über Feminismus schreiben?'", erzählte der 30-Jährige im Promiflash-Interview. Und dann habe er sich mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt und damit, was das für ihn bedeute. "Dann bin ich schnell dazu gekommen, dass es Zeit wird, Privilegien abzulegen und mich mit meiner Frau gleichermaßen zu verbinden – und das ist jetzt letztendlich dabei rausgekommen." Dabei seien alle seine Tattoos echt.

Doch nicht nur optisch veränderte sich Eric, auch beruflich orientierte er sich vollkommen neu: Er und seine Frau machen jetzt zusammen Musik! "Wir haben uns jetzt in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Wir haben eine Band gegründet, SOS, mein Name ist Ampel, sie heißt Lotta Laut und wir werden in Zukunft viele solcher Aktionen durchziehen." Die Schauspielerei will Eric aber nicht an den Nagel hängen. Sein Ziel sei es, Musik, Film und Theater miteinander zu vereinen. "Deswegen werde ich auf jeden Fall noch als Schauspieler aktiv sein, aber eben in selbst gewählten Formaten und so, wie ich mir den Beruf des Schauspielers vorstelle."

Georg Wenzel / ActionPress Edith und Eric Stehest in Berlin, März 2020

Wenzel, Georg/ ActionPress Eric Stehfest bei der "9 Tage wach"-Premiere

ActionPress Jannik Schümann und Eric Stehfest im März 2020



