Sie genießen ihre Familienauszeit in vollen Zügen! Auf den Social-Media-Profilen von Christin Kaeber ist es aktuell etwas ruhiger – und das aus einem schönen Grund: Anfang März wurden die Influencerin und ihr Freund Leons zum ersten Mal Eltern einer Tochter. Während die frischgebackene Mama vor Kurzem bereits das allererste Foto ihres Mädchens im Netz teilte, folgen nun die nächsten zuckersüßen Bilder: Diesmal sind Mutter und Tochter gemeinsam darauf zu sehen.

Auf ihrer Instagram-Seite postet Christin jetzt zwei niedliche Schnappschüsse von sich und ihrem Baby. Ganz verliebt schaut sie ihre Tochter dabei an und kuschelt sich an sie ran, während die Kleine offenbar friedlich in ihrem Arm schlummert. "Meine Welt", kommentiert die ausgebildete Polizistin die Pics und schließt ihren Beitrag mit einem roten Herz-Emoji ab.

Die Fans liken und kommentieren den Post wie verrückt – eine von ihnen ist Christins Schwester Liz Kaeber (27). "Ich liebe euch", hält sie glücklich fest. Schon vor wenigen Tagen schwärmte die stolze Tante im Netz von ihrer Nichte: "Ich kann es noch immer nicht glauben, die Liebe zu dir ist einfach nicht in Worte zu fassen."

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihre Tochter

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / christinkaeber Liz und Christin Kaeber in Berlin, November 2018



