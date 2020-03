Vor wenigen Augenblicken hat Christin Kaeber es publik gemacht: Ihre Tochter hat am vergangenen Freitag nach unerträglich langer Wartezeit endlich das Licht der Welt erblickt! Neben der frischgebackenen Mama, die ihr Glück noch immer kaum fassen kann, ist auch ihre Schwester Liz Kaeber (27) völlig aus dem Häuschen. Total euphorisch schwärmt das Model von ihrer kleinen Nichte – von der kann sie offenbar gar nicht genug bekommen!

Bei Familie Kaeber herrscht in diesen Tagen das pure Glück! "Ich kann es noch immer nicht glauben, die Liebe zu dir ist einfach nicht in Worte zu fassen", meldet sich Liz kurz nach den Nachwuchs-News selbst in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich bin die glücklichste Tante dieser Erde und unheimlich stolz auf meine Schwester. Ich genieße jeden Augenblick", beteuert die Influencerin weiter.

Nicht nur um die Neu-Mama selbst war es zuletzt auf Social Media ruhig geworden. Auch Liz hatte verhältnismäßig wenig von sich gezeigt. Doch das soll sich offenbar in naher Zukunft ändern: "Ab morgen wird es hier sicher wieder mehr Content geben", verspricht die 27-Jährige ihrer Community. Ob sie damit wohl auch Baby-Content meint? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Baby kurz nach der Geburt im März 2020

Instagram / lizkaeber Christin und Liz Kaeber im Februar 2020

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin



