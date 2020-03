Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33) wollen ihr Leben miteinander verbringen! Die schöne Influencerin und der ehemalige Bachelor erwarten aktuell ihr erstes Kind. Vor wenigen Augenblicken überraschten sie ihre Fans dann mit einem weiteren Beziehungs-Höhepunkt: Die beiden haben sich im gemeinsamen Lanzarote-Urlaub verlobt! Das verkündete das glückliche Paar mit zuckersüßen Pics vom Strand, worauf Angelina stolz ihren Ring in die Kamera hielt. Ihr Liebesglück ist perfekt – und auch die Fans freuen sich für das Paar. Doch hat die Follower dieser Schritt überrascht?

Überraschend kam die Verlobung nicht wirklich für die meisten Supporter des TV-Powerpaares. In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 15.03.2020, 19:00Uhr, 1380 Teilnehmer) gaben 84,7 Prozent der User an, nur auf eine Verlobungs-Verkündung gewartet zu haben. Da Angelina und Sebastian aktuell ja so glücklich sind und auch noch in wenigen Monaten Eltern werden, war ein Antrag für die Supporter der logische und total romantische Schluss. Lediglich 15,3 Prozent sind von der Neuigkeit überrascht – die Turteltauben sind schließlich erst rund ein Jahr zusammen.

Auch wenn die Brünette und der Muskelmann noch nicht so lange ein Paar sind, sind ihre Gefühle jedoch schon richtig stark füreinander. "Dieses Mädchen ist meins, für immer", erklärte Sebastian seine Zuneigung zu Angelina beispielsweise auf Insta.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Angelina Hegers Verlobungsring

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor



