Von wegen familiärer Rosenkrieg! Am Montag meisterten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihren allerletzten Auftritt als arbeitende Royals der britischen Krone – sie besuchten mit der königlichen Familie eine Messe anlässlich des Commonwealth Days. Ende März werden die Turteltauben dann offiziell zurücktreten und hauptsächlich in Kanada leben und arbeiten. Viele Experten hatten damit gerechnet, dass der Rückzug auch mit einem Bruch mit Harrys Familie einhergeht. Doch das scheint nicht der Fall zu sein – im Gegenteil!

Die Stimmung zwischen den Parteien war kurz nach der Bekanntgabe ihrer Entscheidung vorerst angespannt. In zahlreichen Verhandlungen mit der Queen (93) wurden dann aber Kompromisse ausgearbeitet: "Die Familie hat wirklich versucht, dies so kooperativ und freundlich und so liebevoll wie möglich zu gestalten, während Meghan und Harry diesen neuen Weg einschlagen", offenbarte ein guter Freund des Paares im Interview mit People. Der Insider hat von den Sussexes ebenfalls erfahren, dass die Queen Harry, Meghan und ihren Sohn Archie Harrison weiterhin als "geliebte Familienmitglieder" ansieht.

Trotz der lieben Worte hat der Abschiedsbesuch Meghan in ihrem Entschluss zu gehen, wohl noch weiter bestärkt. Denn wie ein Insider Daily Mail verraten hat, sei die ehemalige Schauspielerin enttäuscht von der unterkühlten Verabschiedung am Hof gewesen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan, Archie Harrison und Prinz Harry

Getty Images Die königliche Familie am Commonwealth Day 2020



