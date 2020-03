Anne Wünsche (28) hat genug! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist inzwischen eine ziemlich reichweitenstarke Influencerin. So folgen dem YouTube-Kanal der Beauty stolze 561.000 Abonnenten – auf ihrem Instagram-Profil knackte sie Mitte Februar sogar die 700.000-Marke. Dort begeistert sie ihre Fans mit täglichen Updates aus ihrem Leben als zweifache Mutter. Doch wie viele Webstars hat auch die Blondine mit Hatern im Netz zu kämpfen. Nun setzte Anne ein deutliches Zeichen gegen Online-Mobbing.

Via Instagram veröffentlichte die Mutter von Miley und Juna ein Spiegelselfie der etwas anderen Art: Auf dem Foto schaut Anne, die nur in Hose und BH gekleidet ist, mit trotzigem Blick und erhobenem Mittelfinger in die Kamera – letzterer gilt wohl den Cyber-Trollen. Um sie herum stehen lauter Beleidigungen geschrieben: "Rabenmutter" , "Du ekelhaftes Stück Scheiße" und "Du kannst nichts, und du bist nichts", lauten nur einnige davon. "Das sind alles Wörter, die mir fast täglich an den Kopf geknallt werden", erklärt die Wahlberlinerin in der Bildunterschrift. "Ich denke, einige wissen überhaupt nicht, was sie bei manchen für Schaden anrichten können." Sie selbst würden solche Nachrichten nicht mehr so verletzen wie früher.

"Aber was ist mit den Menschen, die sich kein dickes Fell zulegen können? Was ist mit den Kindern, die täglich gemobbt werden?" ärgert sich die YouTuberin weiter. Sie könne nicht verstehen, warum manche Menschen andere runterziehen müssen. "Um sich selbst besser und toller zu fühlen?" Da hat Anne einen besseren Tipp für alle Hater im Netz: "Mach dich alleine glücklich, und wenn du das bist, dann lass andere auch ihren Weg finden, glücklich zu sein!" Und allen Opfern von Online-Mobbing rät die 28-Jährige: "Bleib stark!"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Italien



