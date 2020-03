Oliver Pocher (42) ist wohl doch noch nicht fertig mit Michael Wendler (47)! In den vergangenen Wochen erlaubte sich der Comedian den Spaß, den Schlagerstar und seine Freundin Laura Müller (19) auf Schritt und Tritt zu veralbern. Nachdem seine letzte Parodie den Titel "Wendler & Laura – Das Finale" trug, dachten wohl einige Fans, dass der Spaßvogel von weiteren Diss-Aktionen absehen würde. Doch weit gefehlt: Jetzt hat Oli tatsächlich den nächsten Clip gepostet, in dem er den Wendler mal wieder ordentlich aufs Korn nimmt!

Auf seinem Instagram-Kanal ist ein brandneues Video aufgetaucht. Oli spielt darin einen eiligen Boten, der für "Michael" mit dem Auto unterwegs ist, während TV-Kollege Mola Adebisi (47) einen Dealer am Straßenrand mimt – jedoch nicht für Drogen, sondern andersartige heiße Ware, die aufgrund der aktuellen Corona-Krise in vielen Teilen Deutschlands schwer zu bekommen ist: Desinfektionsmittel und Toilettenpapier! Erst nachdem Oli das Codewort "Wendler Eierloch" nennt und dem Dealer einen ordentlichen Batzen Geld überreicht, erhält er die begehrten Produkte und rauscht wieder von dannen.

"Ausnahmezustand in Deutschland! Hamsterkäufe zwingen Prominente zu immer krasseren Maßnahmen", witzelt Oli in der Beschreibung. Doch können seine Fans aufgrund der aktuellen Lage überhaupt noch darüber lachen? Ja können sie – sie feiern den Komiker weiterhin für dessen Humor: "Bitte, mach einfach weiter so, Oliver! Das brauchen wir jetzt", schreibt ein Nutzer in den Kommentaren.

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Mola Adebisi

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Mola Adebisi



