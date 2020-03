Auch Ellen DeGeneres (62) ergreift Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen! Die neuartige Atemwegserkrankung wirkt sich auch auf das TV-Programm aus. So finden sämtliche deutsche Shows wie Let's Dance und DSDS erst mal ohne Live-Publikum statt. So wollte es auch Ellen ab sofort mit ihrer "The Ellen DeGeneres Show" handhaben. Nun entschied die Talkmasterin sich jedoch dazu, die Sendung komplett auszusetzen. Leicht fiel ihr dieser Entschluss jedoch nicht...

"Hey ihr, ich schon wieder. Nach einigen weiteren Überlegungen haben wir beschlossen, die Produktion bis zum 30. März vollständig einzustellen", verkündete die 62-Jährige via Twitter. Diese Entscheidung sei eine Vorsichtsmaßnahme und soll zur Gesundheit aller Teammitglieder beitragen. Nun erst mal die Füße hochzulegen, fällt dem Workaholic jedoch schwer. "Mir ist jetzt schon langweilig", ließ sie ihre Follower wissen. Ellen könne es kaum abwarten, wieder durchzustarten.

Auch James Corden (41) wird für seine "The Late Late Show" erst mal nicht länger vor der Kamera stehen. "Wir haben wirklich jede Möglichkeit geprüft, eine Show für euch zu veranstalten, aber im Moment ist es am sichersten, einen Moment innezuhalten und sich später beraten zu lassen", erklärte der Moderator ebenfalls über die Mikroblogging-Plattform.

Ellen DeGeneres, Januar 2020

Ellen DeGeneres bei der "Findet Dorie"-Weltpremiere

James Corden im Juli 2019



