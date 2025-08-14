So läuft Ellen DeGeneres' neues Leben in Großbritannien

Moderatorin und Comedian Ellen DeGeneres (67) hat sich mit Ehefrau Portia de Rossi (52) in der malerischen Region der Cotswolds im Südwesten Englands eine neue Heimat geschaffen. Nach der US-Präsidentschaftswahl 2024 entschloss sich das Paar, nach Großbritannien zu ziehen. Dort leben sie auf einem luxuriösen Anwesen mit weitläufigen Grünflächen, zwischen Hühnern und Schafen. "Es ist ein einfacheres Leben", erklärte Ellen laut US Magazine kürzlich während einer Fragerunde im Cheltenham Everyman Theatre in Cheltenham, England.

Doch obwohl Ellen scheinbar in ihrem neuen Zuhause aufgeht, fehlen ihr einige Aspekte aus ihrer Zeit als Talkshow-Moderatorin. Sie betonte in der Fragerunde, dass sie sich nochmals vorstellen könnte, ein ähnliches Format zu moderieren, sei jedoch unsicher, ob dies in der heutigen Medienlandschaft noch funktioniere. Ellen gestand, ihre Zeit auf der Bühne sehr zu vermissen und "immer am glücklichsten" dort gewesen zu sein. Nach einem Karriereknick und dem Ende ihrer berühmten "The Ellen DeGeneres Show" 2022 zieht sie nun alle Optionen sorgfältig in Betracht. Ihr kürzlicher Wechsel zu einer renommierten Talentagentur könnte darauf hinweisen, dass sie wieder beruflich aktiv werden möchte.

Neben den Umstellungen im Alltag habe Ellen weitere Unterschiede entdeckt, wie die schmalen Straßen und die kleinen Brücken in der Umgebung, die nicht unbedingt zu ihren großen Fahrzeugen passen. Auch die kühlen Wintermonate in Großbritannien seien etwas, an das sich die kalifornischen Auswanderer gewöhnen müssten. Trotz allem sieht Ellen den Umzug als Gewinn: "Alles hier ist charmant", schwärmt sie. Trotz der Distanz zu Hollywood bleibt sie einigen ihrer berühmten Freunde, darunter James Corden (46), in Kontakt und besucht gelegentlich die exklusiven Mitglieder-Clubs der Umgebung.

Instagram / theellenshow Entertainerin Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi im November 2022

HEDO / BACKGRID / ActionPress Portia de Rossi und Ellen DeGeneres

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020