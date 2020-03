Diese Bilder haben wirklich Seltenheitswert! Rosie Huntington-Whiteley (32) und Jason Statham (52) gehen seit etwa zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten die beiden 2017 mit dem gemeinsamen Söhnchen Jack. Ihre Beziehung versuchen sie allerdings möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – doch nicht immer gelingt ihnen das: Rosie und Jason wurden jetzt bei einer romantischen Verabredung zum Dinner erwischt!

Am Donnerstagabend trafen Paparazzi auf das Promi-Paar in Los Angeles: Gemeinsam genossen das Model und der Action-Star ein Abendessen im italienischen It-Restaurant Madeo in Beverly Hills. In ihren legeren Looks versuchten die Eltern eines Söhnchens, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Rosie setzte dabei auf einen schwarzen Mantel, während Jason in einer lässigen Lederjacke und Boots sein dezentes Style-Gespür unter Beweis stellte.

Erst Ende Februar tauchten Paparazzi-Bilder auf, die das Duo zusammen mit seinem Sohnemann im Park zeigen. Ziemlich ausgelassen hatte die 32-Jährige mit ihrem Liebsten und dem gemeinsamen Spross den Nachmittag im Freien verbracht. Dabei hatte vor allem der Zweijährige eine Menge Spaß – hielt er seine Eltern doch ordentlich auf Trab beim Herumtollen.

Photographer Group/MEGA Rosie Huntington-Whiteley im März 2020

Photographer Group/MEGA Jason Statham in Beverly Hills, März 2020

MEGA Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham mit ihrem Sohn im Park, Februar 2020

