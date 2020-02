Diese Bilder haben wirklich Sel­ten­heits­wert! Im Juni 2017 erblickte das erste Kind von Rosie Huntington-Whiteley (32) und Jason Statham (52) das Licht der Welt. Seitdem sind das Model und der Schauspieler im absoluten Eltern-Glück. Ihren kleinen Jack Oscar (2) halten sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor Kurzem wurden die drei allerdings bei einem privaten Familien-Moment gesichtet: Rosie und Jason verbrachten mit ihrem Sohn einen Tag im Park!

Paparazzi lichteten die Familie vor einigen Tagen in einer Parkanlage in Beverly Hills ab. Dabei fingen sie einige ziemlich süße Augenblicke mit der Kamera ein, die Fans wohl eher selten zu sehen bekommen. Total ausgelassen tobte der Action-Star mit seinem Spross herum, während die Laufstegschönheit immer einen Blick auf die beiden hatte.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die kleine Family zuletzt mit solch seltenen Aufnahmen bei ihren Supportern für große Augen gesorgt. An Heiligabend wurde der 52-Jährige mit seiner Verlobten und seinem Sohn ziemlich entspannt in London abgelichtet. Würdet ihr gern mehr von dem Trio sehen? Stimmt in der Umfrage ab!

MEGA Jason Statham mit seinem Sohn im Februar 2020

MEGA Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem Sohn, Februar 2020

MEGA Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham und ihr Sohn in Beverly Hills, Februar 2020

