Mama sein ist etwas Wunderbares! Rosie Huntington-Whiteley (31), regelmäßig von Männer-Magazinen zur schönsten Frau der Welt gekürt, lässt daran für überhaupt keinen Zweifel. Die schöne Britin hat als Model und Schauspielerin so richtig Gas gegeben und ist seit 2010 mit ihrem Landsmann und Schauspielerkollegen Jason Statham (51) liiert. Seit letztem Jahr gehört auch Söhnchen Jack Oscar (1) zur Familie – und macht seine Mom glücklich.

"30 und zugleich Mama werden – das hat mich einfach stark gemacht. Ich habe das Gefühl, mir jetzt wirklich klar darüber zu sein, was ich will vom Leben", freut sich Rosie laut der britischen Daily Mail am Rande eines ELLE-Mode-Events in London. Und die Laufsteg-Schönheit bricht eine leidenschaftliche Lanze für das Muttersein, das sie nicht zuletzt selbstbewusster gemacht habe. "Ich fühle mich glücklicher denn je. Ich habe das Gefühl, als hätte ich alles hinter mir gelassen, was mich nicht glücklich macht. Meine Prioritäten haben sich einfach komplett verschoben."

Einzelkind bleiben soll Jack übrigens nicht. "Ich wünsche mir mehr Kinder", bekräftigt Rosie und erzählt, wieviel Spaß es ihr macht, hinter die Geheimnisse der Babysprache zu kommen. Jason unterstütze sie und nehme seine Vaterpflichten ernst. "Er packt zu, er ist ein wunderbarer Dad – ich habe wirklich Glück, er ist ein großartiger Partner."

Instagram / rosiehw Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley, August 2018

Getty Images Rosie Huntington Whiteley bei der Paris Fashion Week

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham bei einer Veranstaltung in Hollywood, August 2018

