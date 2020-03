Der Wuschel bei der Mummenschanz-Gesangsshow The Masked Singer ist zwar das kleinste Kostüm – der Star, der sich darunter verbirgt, könnte allerdings das genaue Gegenteil sein... Am vergangenen Dienstag verzauberte das 1,50 Meter große Fellknäuel erstmals das Publikum im Studio und vor den Bildschirmen. Schnell stellte sich heraus, dass der Knirps nur so klein ist, weil der Verkleidete auf einer Art Bürostuhl sitzt. Promiflash hat sich bei den Zuschauern vor Ort umgehört: Einige vermuten darunter einen wahren Riesen!

Nachdem der Wuschel Gnarls Barkleys "Crazy" gesungen hatte, waren viele im Studio merklich hin und weg. Ein kleiner Promi versteckt sich der Meinung von Frau Scholz aus Geilenkirchen nach aber nicht unter der Maske: "Da muss jemand sehr großes drunterstecken, weil der ist im Sitzen fast so groß, wie ich im Stehen", stellte sie nach der Live-Sendung verdutzt fest.

Auch das Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner (43), Rea Garvey (46) und in dieser Woche Carolin Kebekus (39), bemerkte schnell, dass es sich beim VIP im Wuschel-Gewand keinesfalls um einen Zwerg handelt: "Es ist ein großer Mensch, glaube ich" und "Ein Sitz-Wuschel!" entfuhr es der Komikerin und der Moderatorin gleichermaßen spontan, als sie das fellige Wesen auf der Bühne sahen. Im Verdacht, der Wuschel zu sein, steht derzeit der immerhin 1,79 Meter große Mike Singer (20).

