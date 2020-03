Das erste Geheimnis ist schon mal gelüftet! Am heutigen Dienstag ist es endlich wieder so weit: The Masked Singer geht in die zweite Runde – und wieder rätselt ganz Deutschland, welche Prominente unter den zehn lustigen Kostümen stecken könnten. Den Anfang machten der Roboter und der Wuschel. Und besonders letzterer sorgte aufgrund seines süßen Looks für Zuckerschocks – und wegen seine Mini-Größe für Rate-Verzweiflung. Doch ist der Star unter der Maske wirklich so klein?

Riesige Augen, weißes, flauschiges Fell und ein breites Grinsen – klar, dass das Tierchen direkt die Zuschauer-Sympathien auf seiner Seite hatte. Nicht zuletzt dürfte auch die Größe des Fell-Balls für entzückte Ausrufe beim Publikum sorgen. Promiflash ist live vor Ort und konnte erkennen: Der Mensch unter der Kostümierung wird aller Wahrscheinlichkeit nach größer als seine verkörperte Fantasie-Gestalt sein! Das kleine Ding fährt nämlich auf einem Bürostuhl, dessen Rollen sich flott über die Bühne bewegt haben.

Das hatte auch die Jury erkannt. "Ein Sitz-Wuschel", rief Ruth Moschner (43) direkt aus. Auch Carolin Kebekus (39) ist sich sicher: "Es ist ein großer Mensch, glaube ich." Die heißen Tipps der Auftritts-Bewerter? Ruth tippte auf Teddy Teclebrhan, Rea hatte als allererstes Adel Tawil (41) aufgrund des Einspielers vom Wuschel im Kopf.

ProSieben Der "The Masked Singer"-Wuschel

Getty Images Ruth Moschner beim Bambi 2019

Getty Images Carolin Kebekus, Comedienne

