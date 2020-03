Na, da hat sich ProSieben aber mal wieder etwas einfallen lassen! Vor wenigen Stunden lüftete der Sender endlich das Geheimnis um die neuen The Masked Singer-Kostüme. Neben einer eleganten Fledermaus, einem blinkenden Chamäleon, einem gechillten Faultier und vielen mehr, geht auch der superniedliche Wuschel in diesem Jahr an den Start. Schon jetzt gehört er zu den absoluten Show-Lieblingen – ist das flauschige Etwas womöglich die süßeste Maske ever?

Der Wuschel ist 1,50 Meter klein, hat große Kulleraugen und ein freundliches Lächeln – ganz gute Voraussetzungen, um die Herzen der Zuschauer zu erobern. "Was ist flauschig, weiß und hat den süßesten Blick der Welt? Der Wuschel", kündigt ProSieben die zuckersüße Maske auf Instagram an. Und die User? Die sind schon jetzt hin und weg. "Bereits jetzt mein Lieblingskostüm, es ist so flauschig", "Wie süß ist das bitte?" und "Oh, einfach Zucker", lauten die ersten Fan-Reaktionen im Netz.

Na, muss sich da das Monsterchen aus dem vergangenen Jahr etwa Sorgen machen? Immerhin hat das pinke Plüschtier durch seine niedliche und etwas tollpatschige Art mittlerweile Kultstatus. "Monsterchen, Wuschel ist keine Konkurrenz (aber er ist niedlich), du bleibst Eve­ry­bo­dy's Kuschelliebling", stellt eine Followerin klar.

ProSieben Der "The Masked Singer"-Wuschel

SAT.1/André Kowalski Das "The Masked Singer"-Monster bei "The Voice Kids" 2020

ProSieben Das "The Masked Singer"-Faultier



