Sie wird zum dritten Mal Mutter! Dabei hatte Charlotte Church (34)vor drei Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Die Sängerin hatte damals von ihrem Ehemann Jonathan Powell ein Kind erwartet, es aber wenig später verloren. Doch das Paar gab nicht auf! Erst vor wenigen Tagen verkündete die Singer-Songwriterin ihren Fans dann eine tolle News: Charlotte und ihr Ehemann erwarten wieder ein gemeinsames Kind!

Ursprünglich sollte die 34-Jährige am Sonntag bei einem Charity-Konzert in Wales spielen. Aufgrund der Corona-Krise musste sie das aber absagen – und das auch noch aus einem ganz bestimmten weiteren Grund: "Abgesehen davon, dass ich es verpasst habe, bin ich schwanger und in Bezug auf die Viren vorsichtig", schrieb sie auf Twitter.

Kurz nach der Fehlgeburt 2017 hatte die walisische Musikerin ihre Fans mit einer sehr erfreulichen Neuigkeit überrascht: Nach sieben Jahren Beziehung traten sie und Jonathan vor den Traualtar. In einer kleinen und intimen Zeremonie gaben sich die beiden damals im engsten Familienkreis das Jawort.

Getty Images Charlotte Church, Sängerin

Getty Images Charlotte Church, Musikerin

Getty Images Charlotte Church und Jonathan Powell, September 2012



