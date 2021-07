Charlotte Church (35) ist überglücklich über ihren neuen Job als Mama! Vergangenes Jahr teilte die Sängerin eine freudige Neuigkeit mit ihren Fans: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonathan Powell erwartete die Blondine ihr drittes Kind. Vor Kurzem enthüllte die Waliserin dann, schon längst Mutter einer kleinen Tochter geworden zu sein – und nun machte Charlotte auch den Namen des neuen Familienmitglieds öffentlich!

Am Donnerstagmorgen gab die "Just Wave Hello"-Interpretin ein Interview in der Sendung "This Morning". Dabei enthüllte die Beauty auch, wie sie ihre jüngste Tochter genannt hat: "Sie ist so wunderbar, die kleine Miss Freda Simone!" Neben all der Schwärmerei gestand die Neu-Mutti aber auch, dass ihr Baby ihr viele schlaflose Nächte beschere.

Die kleine Freda ist das dritte Kind der einstigen Kirchenmusikerin. 2007 war ihre erste Tochter mit Football-Star Gavin Henson zur Welt gekommen, zwei Jahre später folgte ein Sohn. Nach der Trennung der beiden 2010 verliebte sich Charlotte in ihren Johnny – gut sieben Jahre danach heirateten die Turteltauben.

Charlotte Church, Sängerin

Charlotte Church

Charlotte Church und Jonathan Powell, September 2012

