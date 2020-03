Cardi B (27) ist wohl neben Lady Gaga (33) die wandelbarste Künstlerin der Musik-Industrie. Neben ihren schrillen und freizügigen Outfits präsentiert sich die Sängerin auch gerne mal mit außergewöhnlichen Haar-Styles. Ob roter Haarschopf, blaue Mähne oder türkis gefärbter Bob – die "I Like It"-Interpretin mag es extravagant. Jetzt überraschte die Musikerin ihren Fans aber mit einer ganz anderen Frisur: Cardi B zeigte sich mit ihrer natürlichen Haarpracht!

Da mussten ihre Supporter mit Sicherheit zweimal hinschauen: Via Twitter teilte die 27-Jährige einen Clip von sich, in dem sie ihre unverfälschte Haarpracht zur Schau stellt. "Schaut meine Haare an. Das sind wirklich meine echten Haare", schwärmte die Ehefrau von Rapstar Offset (28) über ihre Lockenpracht. Cardis Community ist von diesem Style begeistert. "Ich würde mir wünschen, sie öfters so zu sehen", schrieb ein Fan.

Auch die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit Kylie Jenner (22) überraschte vor einigen Wochen ihre Fans mit einer ungewohnten Frisur. Nach dem Friseurbesuch war die 22-Jährige allerdings nicht wirklich glücklich – Kylie hatte sich von ihrer schulterlangen Mähne verabschiedet und musste sich mit einem kinnlangen Bob zufriedengeben. "Jesus meinte, er schneidet meine Spitzen und hat dann meine ganzen Haare abgeschnitten", teilte sie ihren Followern über ihren Stylisten mit.

Anzeige

Getty Images Cardi B im Januar 2020

Anzeige

Twitter / iamcardib Cardi B, Musikerin

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Mogulin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de