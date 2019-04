Cardi B (26) erntet für ihre Outfits häufig Lob – dieses Mal aber gab es einen waschechten Shitstorm! Aber auch aus einem anderen Grund waren viele Fans am Montag sauer auf die Rapperin: Die war nämlich mit sage und schreibe vier Stunden Verspätung bei der Beautycon in New York aufgetaucht. Viele Cardi-Anhänger sahen trotz der Entschuldigung rot: Denn die Musikerin war zu dem Talk in einem Pelzmantel erschienen.

Der Rapstar postete ein Paparazzi-Foto von sich in dem extravaganten Mantel auf Instagram. Der Aufschrei von Tierschützern ließ nicht lange auf sich warten. "Sei besser als andere, trage kein Fell", bat die italienische Schauspielerin Elisabetta Canalis (40). George Clooneys (57) Ex-Freundin erhielt für ihren Kommentar binnen eines Tages über 2.600 Likes. Auch andere Fans wählten freundliche Worte, um Cardi vom Pelztragen abzubringen. "Oh, Cardi, nein", schrieb eine Userin oder "Bitte überdenke deine Modeentscheidungen und ihren Einfluss auf deine Anhänger”, forderte ein weiterer Follower.

Andere schalteten auf Angriff: "Wir kapieren es. Du bist reich. Glückwunsch" oder "Tote Tiere? Wie billig", lauteten zwei Urteile. Zwischen Kritikern und Verteidigern unter Cardis Fans entbrannten hitzige Diskussionen: Einige vermuteten, dass es sich um Kunstpelz gehandelt haben könnte – dem ist offenbar nicht so. Laut Page Six sei das Kleidungsstück des Labels Paco Rabanne immerhin ein Vintage-Stück. Das konnte die wütenden Pelzgegner aber nicht wirklich besänftigen.

