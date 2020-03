Khloé Kardashian (35) liebt ihre Tochter True Thompson (1), das ist nicht zu übersehen. Nur zu gerne teilt sie Details zu ihrem Mutter-Dasein mit ihrer Netz-Community. So auch die ersten Schritte ihrer fast zweijährigen Tochter, die sie mit Basketballer Tristan Thompson (29) hat. In ihrem neusten Post zeigt die 35-Jährige erneut, wie glücklich die beiden sind – inklusive abgestimmter Outfits und liebevoller Botschaft an ihre Tochter.

Auf dem Instagram-Foto sieht man Khloé und True eng aneinander gekuschelt. Während die glückliche Mama lächelt, hält sich das Töchterchen die kleinen Patschhändchen vor den Mund. Beide tragen dabei den gleichen, rosafarbenen Pyjama mit schwarzen Details. Unter das Bild schrieb sie: "Das Einzige, was du immer in Erinnerung behalten sollst, ist, wie sehr dein Daddy und ich dich lieben."

Das ist nicht das erste Mal, dass sich das Mutter-Tochter-Duo im Familien-Partnerlook zeigt. Schon zu Weihnachten beeindruckten die beiden mit aufeinander abgestimmten, goldenen Kleidern. Während Khloés Robe damals anders geschnitten war als Trues, sind die Pyjamas diesmal aber identisch, mit dem gleichen Hemd und der gleichen langen Hose.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson im März 2020

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2020

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter, Oktober 2019

