Was für ein Meilenstein! Erst vor wenigen Tagen feierte Khloe Kardashian (34) den ersten Geburtstag ihrer kleinen Tochter mit Einhorn-Ponys und aufwendiger Luftballon-Dekoration. Kein Wunder: True Thompson (1) ist seit ihrer Geburt der absolute Mittelpunkt im Leben des Reality-Stars. Jetzt hat die stolze Mama direkt schon wieder einen Grund zur Freude. Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte Khloe ihren Fans mit: Ihr Nachwuchs macht bereits seine ersten Schritte!

In Khloes Instagram-Story gab es am Wochenende zuckersüße Clips zu bestaunen – und die beweisen: Die kleine True kann bereits laufen! Noch etwas tapsig auf den Beinen watschelt das Mädchen nach Khloes Aufforderung durchs Wohnzimmer und lässt sich schließlich in die Arme ihrer Mama fallen. Die 34-Jährige platzt fast vor Stolz und jubelt ihrer Mini-Maus immer wieder zu.

Na, da wird der erste Catwalk bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen: True startete sogar schon ihre Modelkarriere. So postete Khloe Mitte April einen Schnappschuss vom Set einer Werbekampagne für ihr Modelabel "Good American". Darin war True in einem süßen Leinenkleidchen aus der neuen Sommerkollektion zu sehen.

Instagram / khloekardashian True Thompson im April 2019

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tochter True Thompson beim Shooting für "Good American"

