Dounia Slimani ist nicht nur die Schwester von Sami (29) und Lamiya (32), sondern sie ist selbst eine erfolgreiche YouTuberin. 2016 ist die Beauty-Influencerin Mutter geworden – vor knapp vier Jahren kam Söhnchen Mikael zur Welt. Eigentlich schien alles glatt zu laufen im Leben der Netz-Bekanntheit. Doch jetzt schockte sie ihre Fans mit einem emotionalen Video – Dounia ist krank.

Bei der dunkelhaarigen Schönheit wurde ein Tumor gefunden, wie sie in einem neuen YouTube-Video verkündete. Sie war nämlich vor Kurzem in einen Autounfall verwickelt, weswegen sie operiert werden musste. "Ich wurde am Dienstag mit Krebs diagnostiziert – einem Krebs, den man so nicht sieht. Das heißt, der Autounfall, der zur Operation geführt hat, hat mir das Leben gerettet. Während der OP haben die etwas festgestellt, was ihnen nicht passt", erklärt Dounia die Lage. Um welche Art von Tumor es sich handelt, gab die Slimani-Schwester bislang noch nicht bekannt.

Die letzten Wochen waren deswegen alles andere als leicht für die junge Mutter. "Es waren die dunkelsten Tage meines ganzen Lebens, weil man sich das erste Mal mit der Endlichkeit seines Daseins konfrontiert fühlt." offenbarte sie weiter.

