Vloggerin Dounia Slimani gehört zu den Top-YouTubern in Beauty-Fragen. Doch seit ihr Sohn Mikael im vergangenen Jahr auf die Welt kam, hat sich der Fokus ihres Channels ganz schön verändert. "Es ist definitiv so, dass die Geburt meines Sohnes bei mir einiges verändert hat. Ich habe viel mehr Zeit zum Nachdenken. Ich möchte mich auch immer wieder weiterentwickeln und ich hab auch auf meinem YouTube-Kanal einen anderen Fokus gelegt, also vielleicht etwas erwachsener", erzählte sie Promiflash im Interview. Besonders Baby-Themen prägen mittlerweile ihre Clips und das möchte Dounia auch noch weiter ausbauen.



