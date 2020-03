Frauenschwarm Orlando Bloom (43) kann sich seit Jahren vor Verehrerinnen kaum retten. Nachdem er in der Vergangenheit bereits einige weibliche Hollywood-Stars erobert hatte und seine dreijährige Ehe mit Model Miranda Kerr (36) am Ende scheiterte, fiel der Fluch der Karibik-Star scheinbar in ein emotionales Tief. Um wieder wahre Erfüllung und Liebe zu finden, riet ein Freund ihm zu einem Zölibat, das der Hottie sage und schreibe sechs Monate durchgezogen hat.

Bevor Orlando in Katy Perry (35) eine neue große Liebe fand, habe der 43-Jährige in einer Art Krise einen Freund um Hilfe gebeten. Das verriet der Hollywood-Star jetzt der Sunday Times. Dieser habe ihm daraufhin geraten: "Wenn du wissen willst, wie ernst eine Beziehung ist, lebe enthaltsam und finde es heraus." Den Tipp habe er angenommen und in die Tat umgesetzt – ganze sechs Monate, geplant waren zunächst drei. "Ich habe die neue Art und Weise, wie ich mit Frauen und meiner eigenen weiblichen Seite umgehe, wirklich genossen", erklärt der gebürtige Brite stolz. In dieser Phase seien auch Selbstbefriedigung und Pornos tabu gewesen.



Mit Katy endete dann ganz offensichtlich Orlandos zölibatäre Phase. Die 35-Jährige und der Herr der Ringe-Star hatten sich 2016 bei einer After-Party der Golden Globes kennen- und lieben gelernt. "Ich glaube nicht, dass es ratsam ist. Man muss die Dinge "dort unten" in Bewegung halten", zog der Schauspieler in dem Interview mit der britischen Zeitung bezüglich seines Experiments Bilanz.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

normales Bild, Candid Schauspieler Orlando Bloom im September 2019

MEGA Schauspieler Orlando Bloom und seine Verlobte Katy Perry im September 2019



