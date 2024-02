Orlando Bloom bekommt nicht genug von seiner Katy Perry!

Er kann sich kaum beherrschen. Orlando Bloom (47) und Katy Perry (39) lernten sich 2016 kennen und lieben. Seitdem sind sie ein eingespieltes Team – haben sogar bereits eine gemeinsame Tochter. Dass es zwischen den beiden kaum besser laufen könnte, beweisen sie immer wieder bei öffentlichen Auftritten. Und auch im Netz stellen sie ihre Liebe regelmäßig zur Schau. So wie jetzt wieder: Orlando kommt aus dem Schwärmen für seine Katy gar nicht mehr heraus!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Sängerin mehrere Schnappschüsse, die sie in einem hotten Zweiteiler zeigen. Das scheint vor allem auch ihr Verlobter Orlando so zu sehen. Der Schauspieler kann sich einen pikanten Kommentar scheinbar nicht verkneifen. "Trag das zu Hause, Baby", schreibt der Fluch der Karibik-Darsteller unter den Beitrag und fügt dem noch ein flirtendes Feuer-Emoji hinzu. Dabei macht er deutlich, wie verliebt er noch immer in seine Liebste ist.

Obwohl die "Firework"-Sängerin und der Filmstar im absoluten Liebesglück zu schwelgen scheinen, ist nicht klar, ob sie den Schritt vor den Traualtar inzwischen gewagt haben. Denn in Sachen Hochzeit ließen sich die Turteltauben bisher alle Zeit der Welt. Schon vor vier Jahren hatte Orlando seiner Katy die Frage aller Fragen gestellt.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im Jahr 2018

