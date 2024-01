Termin gefunden? Dann sollen Katy Perry und Orlando heiraten

Wird es endlich bald soweit sein? Katy Perry (39) und Orlando Bloom (46) gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2020 krönte das Paar seine Liebe mit der Geburt seiner kleinen Tochter Daisy. Zur Traumhochzeit der beiden kam es jedoch bislang noch nicht – und das, obwohl sie nunmehr seit fünf Jahren miteinander verlobt sind. Jedoch könnte sich das wohl schon bald ändern. Katy und Orlando sollen endlich vor den Traualtar treten.

"Sie sind glücklicher denn je und jeder sagt voraus, dass sie bald heiraten werden", verrät ein Insider gegenüber Heat Magazine. Dabei soll es sogar schon so einige Vermutungen rund um das Datum ihrer Hochzeit geben. Demnach könnte das Paar wohl einen ganz besonderen Tag für ihre Vermählung ins Auge genommen haben. "Vielleicht sogar am Valentinstag, dem Jahrestag ihrer Verlobung", will die Quelle weiter wissen. Doch damit nicht genug: Auch die weitere Familienplanung soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Katy möchte "sehr gerne Baby Nummer zwei bekommen", heißt es zuletzt.

Dass die beiden den Bund der Ehe immer noch nicht geschlossen haben, scheint nun die Überraschung schlechthin zu sein. Schließlich sorgten Bilder der "Firework"-Sängerin, die Daily Mail erst vor wenigen Tagen veröffentlichte, für viel Gesprächsstoff. Darauf trug die 39-Jährige ein Schmuckstück, das auffällige Ähnlichkeit mit einem Ehering hatte.

Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

Katy Perry, Sängerin

