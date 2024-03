Noch ein Baby? Katy Perry denkt über Familienzuwachs nach!

Könnte die kleine Daisy Dove, Tochter von Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47), bald eine große Schwester werden? Zumindest einer soll ein großer Fan dieser Idee sein! Orlando sei nämlich sehr bestrebt, ein weiteres Kind mit seiner Verlobten zu bekommen. "Er versteht nicht, worauf sie warten", verrät eine Quelle jetzt gegenüber OK!. Sein Wunsch wäre es, dass Katy entweder einen Hochzeitstermin festlegt oder einem zweiten Kind zustimmt. Und was sagt die Sängerin dazu? "Sie denkt ernsthaft darüber nach, ihre Familie zu erweitern", heißt es.

Katy gab Anfang des Jahres in der Show "Jimmy Kimmel Live!" bekannt, dass die diesjährige Staffel der Sendung American Idol, in der sie seit 2018 in der Jury sitzt, ihre letzte sein wird. Mit ihrer neu gewonnenen Zeit würde es sich also anbieten, die Planung von Kind Nummer zwei anzugehen. Zudem verriet die "I Kissed a Girl"-Interpretin erst kürzlich in einem Interview mit E! News, dass sie und Orlando sehr gut darin wären, die Romantik in ihrer Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie hätten einen gemeinsamen Kalender für ihre Dates. "Wir planen weit, weit im Voraus", erzählte sie.

Doch natürlich haben auch Promi-Pärchen wie Katy und Orlando ihre Höhen und Tiefen, wie der Fluch der Karibik-Darsteller in einem früheren Interview mit Flaunt zugab: "Manchmal sind die Dinge wirklich, wirklich, wirklich schwierig." Trotz allem seien sie sich bewusst, wie einzigartig ihre Verbindung ist und es gäbe niemals einen langweiligen Moment. Seit 2016 sind der Hollywood-Schauspieler und die Hit-Sängerin ein Paar, im Februar 2019 stellte Orlando seiner Katy dann die Frage aller Fragen. Rund anderthalb Jahre nach ihrer Verlobung vervollständigte Töchterchen Daisy das Glück der beiden. Für Katy ist es das erste Kind, Orlando wurde zum zweiten Mal Papa – mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (40) bekam er 2011 seinen Sohn Flynn.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2021

Instagram / katyperry Katy Perry, Orlando Bloom und ihre Tochter Daisy

