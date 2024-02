Schräger Look: So zottelig präsentiert sich Orlando Bloom!

Orlando Bloom (47) ist kaum wiederzuerkennen! Als Frauenschwarm ist der Schauspieler normalerweise für sein gutes Aussehen bekannt. Besonders gefällt das Ehefrau Katy Perry (39), die ihren Orlando öffentlich dafür feiert. Mit den Filmreihen Der Herr der Ringe und Fluch der Karibik ist der Schauspieler zum Weltstar geworden. Für seine nächste Rolle hat er sich nun krass verändert. Bei Dreharbeiten in London zeigt er seine neue Haarpracht!

Bilder, die MailOnline vorliegen, zeigen den Schauspieler in seinem neuen Look. Orlandos Haare sind schulterlang und zottelig. Dazu trägt er einen Drei-Tage-Bart und ein blaues Barett auf dem Kopf. Diese ungewöhnliche Erscheinung wird durch seine weite Kleidung nur unterstützt. Ein dicker, dunkelblauer Mantel bedeckt fast seinen gesamten Körper. Außerdem trägt er eine weite, grüne Cargo-Hose, die unten in seine Wanderstiefel gestopft ist.

Ziemlich schräg? Keine Sorge, Orlandos Verwandlung ist nur für seine Rolle in der neuen Actionkomödie "Deep Cover". Dort spielt er einen Schauspieler, der von der Polizei engagiert wird, um bei der Aufklärung von Verbrechen auszuhelfen. Etwas total Neues ist dieses Umstyling für Orlando nicht. Der Schauspieler hat schon mehrere Typveränderungen für Filmrollen durchgemacht. Fans erinnern sich an seine blonde Mähne als Legolas in "Der Herr der Ringe". Zuletzt wurden ihm für den Film "Wizards!" sogar Dreadlocks verpasst.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Sptember 2021

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

