Die Meinung anderer lässt Cathleen Vogel offenbar völlig kalt! Während die Dunkelhaarige im diesjährigen Big Brother-Container tagelang von der Außenwelt abgeschirmt war, gelangten heftige Anschuldigen gegen sie in Umlauf: Die VIP-Knast-Bewohnerin soll eine Beziehung mit ihrem Halbbruder geführt haben. Mittlerweile musste Cathleen das TV-Domizil verlassen und wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. Unterkriegen lässt sie sich von dem Inzest-Skandal allerdings nicht.

"Ich bleibe, wie ich bin. Ein bunter, verrückter Vogel", setzt sie auf Instagram ein klares Statement hinsichtlich aller Kritik an ihrer Person. Lachend posiert sie auf dem zugehörigen Schnappschuss vor einer bunten Wand und lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich total wohl in ihrer Haut fühlt. Zusätzlich zu den Schlagzeilen um die angebliche, verbotene Liebe hatte die Sächsin auch immer wieder schlechte Bewertungen des Fernseh-Publikums erhalten.

Nach ihrem Ausscheiden aus dem Format hatte Cathleen erst vermuten lassen, dass sie sich nicht zu irgendwelchen Gerüchten äußern wolle. Dann hatte sie sich aber doch noch via Social Media an ihre Fans gewandt. "Es ist einiges passiert draußen. Ja, danke noch mal an diese Hater, Ex-Freundinnen, die neidisch sind und es zu nichts bringen im Leben", erklärte sie und dementierte damit alle Vorwürfe.

