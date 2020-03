Wie geht es ihr heute? Bis vor wenigen Tagen war Cathleen Vogel noch Mitbewohnerin im Big Brother-Haus. Ihr Zuschauer-Rating war allerdings so niedrig, dass sie am Montag den TV-Container verlassen musste. Nach ihrem Auszug gewöhnt sich die Sächsin nun wieder an die Außenwelt. In einem Interview mit Promiflash verrät sie, wie ihr die Rückkehr in ihr altes Leben bisher gelungen ist.

"Es ist schon eine Mega-Umgewöhnung. Ich wäre gerne für immer in dieses Haus eingezogen", meint die Reality-TV-Bekanntheit. Allerdings habe sie ihre wiedergewonnene Freiheit sofort genutzt, um sich mit Donuts einzudecken und mit ihren Hunden zu schmusen. Auch über ihr Handy habe sich Cathleen gefreut, erzählt sie Promiflash und fügt hinzu: "Ich bin echt erfreut darüber, dass auch sehr viele liebe Menschen viele gute Kommentare geschrieben haben." Sie liebe es, diese Nachrichten zu lesen, da sie so etwas noch nicht erlebt habe.

Die positiven Kommentare seien Balsam für ihre Seele gewesen und hätten Cathleen geholfen, über die negativen hinwegzukommen. "Die waren schon manchmal sehr verletzend und haben einen auch hinterher noch lange beschäftigt", betont die 38-Jährige.

Instagram / cathleen.vogel666 Cathleen Vogel im September 2018

Instagram / cathleen.vogel666 Cathleen Vogel im Februar 2019

SAT.1 Cathleen Vogel im Sprechzimmer des "Big Brother"-Glashauses

