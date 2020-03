Spielt sie damit auf den Eklat an? Cathleen Vogel war bis vor Kurzem Mitbewohnerin im Big Brother-Haus. Während ihrer Zeit im TV-Container sorgte die Sächsin allerdings weniger mit ihrer Anwesenheit in der Fernseh-WG für Aufregung als vielmehr mit einer alten Geschichte: Sie soll mehrere Jahre lang mit ihrem Halbbruder zusammen gewesen sein – das bestätigten auch Freundinnen von ihr. Eine offizielle Stellungnahme der 38-Jährigen zu dieser Sache wird es aber offenbar nicht geben: Cathleen will dazu keine Interviews führen. Im Netz meldete sie sich nun allerdings indirekt zu den Anschuldigungen zu Wort!

In ihrer Instagram-Story wandte sich Cathleen direkt an ihre Fans und bedankte sich in einem kurzen Clip zunächst für die Unterstützung und die vielen lieben Nachrichten. Neben ihren Dankesworten sagte sie aber auch Folgendes: "Es ist einiges passiert draußen. Ja, danke nochmal an diese Hater, Ex-Freundinnen, die neidisch sind und es zu nichts bringen im Leben. Aber es ist alles wieder in Ordnung und es wird weiter gemacht und ich freue mich auf weitere TV-Projekte." Es scheint, als wolle sie deutlich machen: An den Gerüchten ist nichts dran!

Auch ihr Halbbruder Andreas bestreitet, eine Beziehung mit Cathleen gehabt zu haben. "Wir waren nie ein Paar und hatten auch nie Sex. Wir haben uns 2013 für eine TV-Produktion als Paar ausgegeben, waren aber nie wirklich zusammen", erklärte er in einem Statement an Sat.1. Sie hätten sich damals nicht getraut, zuzugeben, dass sie kein Paar seien, weil sie Sorge vor eventuellen Konsequenzen gehabt hätten. "Jetzt ist es mir wichtig, dass jeder weiß, dass wir nie etwas miteinander hatten", so Andreas.

