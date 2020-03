Hat sich Davide Tolone schon wieder einen Fehltritt erlaubt? Der Tattoo-Fan zog mit seiner Partnerin Siria Campanozzi vor Kurzem bei Temptation Island ein – das junge Glück wollte seine Liebe füreinander testen. Bereits in der ersten Folge ging der 20-Jährige aber mit einer Single-Dame auf Tuchfühlung: Er packte einer Verführerin bei einer aufgeheizten Party an den Po – als seine Liebste die Bilder in der aktuellen Ausgabe zu sehen bekam, brach für sie eine Welt zusammen. Ob der Friseur-Azubi wieder Mist gebaut hat?

Denn angeblich wurde Davide auch in der dritten Folge wieder "touchy". Am Abend gestand er, dass er sich für drei der Verführer-Damen in der Männervilla interessieren würde – und auch einer Liaison nicht abgeneigt sei, solange Gefühle im Spiel wären! Beim gemeinsamen Abhängen auf der Couch soll Davide bei einer seiner Favoritinnen, Coco, auch schon einen ersten Schritt gewagt haben – behauptet zumindest die 18-Jährige: "Der Davide hat mir sehr viel Interesse gezeigt unter der Decke, indem er mir die Hand hingehalten hat, ich hab auch die Hand gehalten, er wollte weiter gehen. Ich hab dann aber seine Hand weggestoßen und dachte mir nur, seine arme Freundin", offenbarte die Beauty.

Coco zeigte sich vom Verhalten des Vergebenen sichtlich schockiert. "Das, was er hier macht, macht er nicht nur mit mir, sondern auch mit zwei weiteren. Böse, ganz böse. Ich weiß, wie es ist, verarscht zu werden. Wenn seine Freundin das rauskriegt, die wird im Abgrund versinken. Da könnte ich heulen, die tut mir richtig leicht", sagte sie unter Tränen. Was wirklich unter der Decke vorgefallen ist, wissen allerdings nur Coco und Davide.

Instagram / davidedondale Davide Tolone im März 2020

TVNOW/Frank Fastner Realty-TV-Kandidatin Coco am Set von "Temptation Island" 2020

TVNOW / Frank Fastner Siria und Davide, Paar bei "Temptation Island" 2020



