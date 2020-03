Kommt es zwischen Siria Campanozzi und Davide Tolone zum Streit? Auf Temptation Island möchte das Paar aktuell seine Treue testen. Doch während die Südländerin in der Frauen-Villa jeglichen Körperkontakt zu den Single-Männern vermeidet, lässt es ihr Liebster offenbar ordentlich krachen. In der aktuellen Folge wurde die Beauty am Lagerfeuer mit einigen Szenen ihres Partners konfrontiert. Daraufhin zeigte sich die 20-Jährige alles andere als erfreut!

Bei einem Lapdance hatte Davide in den Augen seiner Freundin noch alles richtig gemacht – er ließ den Tanz über sich ergehen, ohne die Single-Lady zu berühren. Als die Friseurin allerdings die Aufnahmen von der Poolparty sah, eskalierte die Situation. Während Davide am Beckenrand lehnte, beugte sich eine der Damen über ihn und er betatschte für einen kurzen Moment deren Po. "Oh Mann, seine Hand war am Hintern", jammerte Siria und brach in Tränen aus. Für die Pforzheimerin ein absolutes No-Go: "Das kann doch nicht sein, was ist mit ihm los? Peinlich, er blamiert sich vor der ganzen Nation und versteht es nicht!", zeigte sich die brünette Schönheit entsetzt.

Der kurze Körperkontakt zwischen ihrem Freund und der Verführerin schien Siria definitiv zu viel gewesen zu sein: "Ich schäme mich in Grund und Boden dafür", meinte sie und konnte weitere Tränen nicht mehr zurückhalten. Nach dem Mitschnitt aus der Männer-Villa zweifelte Siria sogar an ihrer Teilnahme an dem Experiment: "Ich will nicht mehr mitmachen, ich will hier weg", gestand sie völlig aufgelöst. Bereits im Vorfeld hatte Siria angegeben, ihrem Davide nicht zu hundert Prozent vertrauen zu können.

