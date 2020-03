Vor rund einer Woche ging das große Rätselraten wieder los – The Masked Singer ging auch in Deutschland in die zweite Runde! Bei dem etwas anderen Gesangswettstreit müssen die prominenten Teilnehmer beweisen, dass sie in Sachen Stimmfarbe was draufhaben, denn: Die Kandidaten performen in Kostümen, um ihre Identitäten zu verschleiern. In der Jury sitzen Ruth Moschner (43) und Rea Garvey (46), die sich wöchentlich über Gastjuroren freuen können. Der zweite Besuch dieser Staffel ist dabei kein Unbekannter!

Auf ihrer Instagram-Seite lüftete die Produktion nun das Geheimnis, wer am Dienstagabend am Ratetisch Platz nimmt: Kein Geringerer als Elton (48) setzt sich dieses Jahr wieder die Ratemütze auf! "Auch in Staffel zwei unterstützt Elton unser Rateteam", heißt es in dem Statement. Besonders lustig: 2019 war der TV-Star ebenfalls in der zweiten Folge zum Team gestoßen!

In seiner Instagram-Story kann der 48-Jährige seinen Auftritt auch kaum noch abwarten: "Bin auf eure Hinweise gespannt", antwortete Elton einem aufgeregten Fan. In der diesjährigen Auftaktfolge hatte Carolin Kebekus (39) die "The Masked Singer"-Jury unterstützt.

ProSieben/Willi Weber Die Kakerlake bei der ersten Folge "The Masked Singer"

Instagram / elton_tv Moderator Elton

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"



