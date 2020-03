Mutiger Style oder totaler Fashion-Flop? Rita Ora (29) sorgt nicht nur mit ihrer Stimme für Aufsehen. Die Britin zeigt auch oft, was sie körperlich sonst noch so zu bieten hat. Ob im knappen Bikini, einem bunten Look oder ziemlich aufreizenden Outfits auf der Bühne – die Sängerin setzt immer auf den großen Auftritt. Jetzt überrascht die Blondine ihre Fans mit einer besonders extravaganten Kombination: Rita rockt mit Power-Locken zu einem außergewöhnlichen Zweiteiler!

Paparazzi erwischten die 29-Jährige am Montagabend vor den BBC 1 Studios in London. In einem ziemlich ausgefallenen Look spazierte die "Let You Love Me"-Interpretin an einigen Fans vorbei. Dabei verblüffte die Musikerin nicht nur mit ihrer voluminösen Lockenpracht, sondern auch durch ihre Outfit-Kombi aus Jogginghose mit Cut-outs und einer Lack-Lederjacke. Dazu stylte Rita eine extragroße Sonnenbrille.

Erst vor wenigen Wochen ließ die gebürtige Kosovarin ganz schön tief blicken. Im Netz teilte sie einen Schnappschuss von sich, auf dem sie lediglich einen Mini-Bikini trug. Trotz eines ziemlich philosophischen Ratschlages unter dem Bild fokussierten ihre Fans wohl vor allem ein Detail: Den deutlich sichtbaren Underboob.

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Will / MEGA Rita Ora in London, März 2020

Will / MEGA Rita Ora, Musikerin



