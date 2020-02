Heiß, heißer, Rita Ora (29)! Die Hit-Sängerin fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut und zeigt nicht nur auf dem roten Teppich, was sie zu bieten hat. Auch im Netz präsentiert sie gerne ihre Kurven. Erst im Januar bezirzte die "For You"-Interpretin mit einem durchsichtigen Top ihre Community. Nun legte Rita mit einem neuen Bild nach und zeigt diesmal sogar noch mehr von ihrer üppigen Oberweite!

"Genieß dein Leben. Bitte. Beschütze dein Herz und sei stolz auf dich", schrieb die Schönheit auf Instagram. Wirklich konzentrieren können die User sich auf diesen philosophischen Rat jedoch nicht, denn auf dem dazu veröffentlichten Foto posiert Rita nur im Triangel-Bikini auf einem Liegestuhl. Offenbar war der Zweiteiler der 29-Jährigen aber ein wenig zu klein. Ihre Brust fiel doch glatt aus dem Oberteil heraus.

Ihren Fans störte dieser freizügige Anblick natürlich keineswegs und zeigten ihre Begeisterung mit zahlreichen Likes. Mit aktuell über 950.000 "Gefällt mir"-Angaben – unter anderem auch von Stars wie Lukas Podolski (34) und Sofia Richie (21) – bekam der Beitrag deutlich mehr Aufmerksamkeit, als Rita es für ihre Posts gewohnt ist.

Instagram / ritaora Rita Ora im Januar 2020

Getty Images Rita Ora im Dezember 2019

Getty Images Rita Ora bei der Cartier Precious Garage Party in Sydney

