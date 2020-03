Nun bringt sie endlich Licht ins Dunkel! Vor Kurzem wendete sich Anne Wünsche (28) hilfesuchend an ihre Community. Der Grund: Die Influencerin nehme aktuell zu, obwohl sie strikt auf ihre Ernährung achte. Die Fans hatten da auch gleich eine Idee, was dahinter stecken könnte: Ist Anne vielleicht schwanger? Prompt machte die Zweifach-Mama einen Test, verriet allerdings nicht, ob er positiv oder negativ war – bis jetzt!

Nach den zahlreichen Mutmaßungen ihrer Follower entschied sich Anne dazu, einen Test zu machen – und das hielt sie für die User in einem brandneuen YouTube-Video fest. "Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich nervös, aber ich mach' jetzt mal den Test", erklärte sie und zückte die Packung. Eigentlich geht Anne nicht davon aus, schwanger zu sein, aber ein bisschen Unsicherheit ist trotzdem da. "Es ist nur ein Strich, oh mein Gott, ich dachte ganz kurz: Scheiße, was machst du jetzt, wenn da zwei Striche sind. Aber das ist eindeutig nur ein Strich, in mir steckt kein Baby", erzählte der Netz-Star ziemlich erleichtert.

Während sich Anne zuerst freute, dass aktuell kein Nachwuchs unterwegs ist, kippte kurz danach allerdings die Stimmung. Denn ganz so sicher scheint sie sich in dem Punkt doch nicht zu sein. "Ich bin megaglücklich, doch, ich bin megaglücklich, aber auch ein bisschen traurig. Wäre jetzt auch cool gewesen, wäre schwierig, aber... ach, diese Enttäuschung danach, was ist los, eigentlich müsste ich mich voll freuen, aber irgendwie ist ein bedrückendes Gefühl in mir", versuchte sie ihre Gefühlslage in Worte zu fassen.

