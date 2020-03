Der Bauch wächst und gedeiht! Carmen Kroll – im Netz besser bekannt als Carmushka – erwartet ihr erstes Kind. Diese tolle Neuigkeit verkündete sie ihrer Community vor wenigen Wochen mit einem emotionalen Beitrag. Seitdem lässt die Wahl-Kölnerin ihre Fans stets an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Erst vor wenigen Tagen gab die Schönheit mal wieder ein ausführlicheres Baby-Update: Carmen bekommt langsam aber sicher ihre Jeans nicht mehr zu!

Via Instagram verkündete die Beauty, dass sie sich mittlerweile in der 14. Schwangerschaftswoche befindet. Ihre anfänglichen Beschwerden seien mittlerweile verflogen – doch etwas anderes hat sich definitiv verändert: "Ich habe heute doch tatsächlich zum ersten Mal meine Jeanshose nicht mehr zubekommen." Seit knapp vier Monaten wachse in ihr ein Leben heran. Das ist momentan noch ziemlich unvorstellbar für die Unternehmerin.

"Unser Knöpfchen ist gerade mal so groß wie ein Pfirsich und schwimmt jetzt schon, wie wir beim letzten Ultraschall beobachten konnten, fröhlich im Fruchtwasser herum", erzählte sie ihrer Community weiter. Dabei den Herzschlag ihres ungeborenen Kindes zu hören, sei für sie und Ehemann Niclas ein unglaublich schöner und emotionaler Moment gewesen.

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Unternehmerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Berühmtheit

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll



