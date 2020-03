Mit Fragen, ob sie denn bald ein Kind erwarte, muss sich Carmen Kroll alias Carmushka ständig herumschlagen. Seit sie im vergangenen Mai 2019 ihren Mann Niclas geheiratet hat, warten ihre Fans gebannt auf Baby-News. Jegliche Gerüchte und Spekulationen, ob sie denn bald Mama werden würde, dementierte sie Ende Januar noch ganz heftig. Aber nun die Überraschung: Die Influencerin ist schwanger!

Auf ihrem Instagram-Kanal macht es die Bloggerin offiziell. "Vor sieben Wochen wurde uns gesagt, dass es sehr schwer für uns werden könnte, Kinder zu kriegen", verrät die 28-Jährige. "Nur zwei Wochen später hat mir dieses kleine Wunder das Gegenteil bewiesen. Nichtsahnend trug ich dich bereits mehrere Wochen unter meinem Herzen. Wir freuen uns auf dich, kleines Knöpfchen", schreibt die Düsseldorferin zu ihrem geposteten Bild. Hier hält ihr Liebster zudem ganz verliebt ihren gerundeten Bauch.

Auf der Social-Media-Plattform teilt sie zusätzlich noch ein Foto von einem Polaroid. Darauf sieht man das Paar, wie es freudestrahlend einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. In den gesetzten Hashtags verrät die ehemalige Miss-Germany-Kandidatin sogar, dass sie bereits in der 12. Woche ist.

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll im Februar 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll alias Carmushka im Februar 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll und ihr Mann Niclas in Dubai im Februar 2020

