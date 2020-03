Au Backe, das sieht ziemlich schmerzhaft aus! In Sachen Liebe läuft es für Anne Wünsche (28) wunderbar, denn bereits seit einigen Monaten ist die Influencerin mit ihrem Freund Karim zusammen. Doch schon im September zeigten sich die Fans der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin etwas besorgt. Der Grund: Sie zeigte sich im Netz mit großen blauen Flecken an den Oberschenkeln. Schnell stellte sie damals klar, dass sie nicht etwa von ihrem Partner geschlagen wurde – die Hämatome waren wohl eher Male der Leidenschaft. Jetzt schockt Anne ihre Community aufs Neue: dieses Mal mit Bissspuren...

Wer sich in den vergangenen Stunden die Instagram-Story von Anne angeschaut hat, dem wird wohl gleich der runde Fleck auf ihrer Wange aufgefallen sein. Auch in diesem Fall klärt sie gleich auf, dass sie nicht geschlagen wurde: "Für alle, die irgendwann fragen werden, spätestens in dem Vlog, den ich heute drehe, was das hier ist, mein Freund hat mich gebissen." Für einige Follower ist damit das Thema aber offenbar noch lange nicht vom Tisch. Ein User will in einer späteren Frage- und Antwortrunde von der 28-Jährigen wissen, ob Beißen denn nicht genauso schlimm sei wie Schlagen. "Das ist jetzt nicht passiert, weil er sauer war und mich bestrafen wollte, sondern wir haben extrem rumgetobt und rumgealbert. Das war Spaß. Dass jetzt so was daraus wird, wusste er ja nicht", erklärt sie und zeigt auf ihre Bisswunde.

Knutschflecke und Co. sind bei Anne keine Seltenheit. Als Promiflash sie im vergangenen Spätsommer auf ihre gezeichneten Oberschenkel ansprach, verriet sie ganz offen und ehrlich: "Es ist nichts Dramatisches. Es unterstreicht eher noch, dass ich aktuell glücklich mit ihm bin. Man hat schon oft Kussabdrücke an meinem Hals gesehen oder Bissspuren."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Privat Anne Wünsche mit blauen Flecken, September 2019



