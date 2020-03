Gehört Queen Elizabeth II. in die Corona-Quarantäne? Die Krise rund um das neuartige Virus, das die Welt derzeit in den Ausnahmezustand versetzt, setzt auch die royale Welt unter Druck. Während die königlichen Audienzen derzeit zwar noch wie gewohnt stattfinden, musste die britische Monarchin viele andere Termine bereits absagen. Mit 93 Jahren gehört die Queen zu der Personengruppe, die im Falle einer Infektion in einen lebensbedrohlichen Zustand kommen könnte. Doch wer würde an ihrer Stelle dann den royalen Pflichten nachgehen?

Die aktuelle Lage lässt stark bezweifeln, dass das königliche Oberhaupt in Zukunft viel Kontakt mit der Bevölkerung zulassen wird. Auch ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles (71) gehört mit fortgeschrittenem Alter bereits zu der sogenannten Risiko-Gruppe. Englische Medien spekulieren bereits, dass schon bald eine Zwangsisolierung von Menschen ab 70 Jahren erfolgen könnte. Demnach scheint in den kommenden Wochen alles darauf hinzudeuten, dass Prinz William (37) mehr Aufgaben zuteil werden und er die königliche Familie in der Öffentlichkeit repräsentieren wird.

Diesen vermeintlichen Notfall-Plan hat nun auch ein Mitarbeiter des Palastes gegenüber Bild bestätigt. "William hat in den vergangenen Tagen dutzende neue Termine anvertraut bekommen, weil die Queen und auch Prinz Charles zur Corona-Risikogruppe gehören", meinte er. Die Situation würde täglich beobachtet werden, sodass im Fall der Fälle gehandelt werden könne.

