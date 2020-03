Der Zoff zwischen Anne Wünsche (28) und Henning Merten geht wohl leider in die nächste Runde! Schon seit einigen Wochen tragen die Ex-Partner einen öffentlichen Streit aus. Der Grund: Das Sorgerecht für ihre Kinder Miley und Juna. Im Bezug auf Letzere, die Hennings leibliches Kind ist, hatte der Musiker verlangt, dass die Influencerin sie nicht mehr im Netz zeigt. Daran hatte sich die 28-Jährige bis vor Kurzem auch gehalten. Inzwischen aber sieht Junas Mama das Verbot nicht mehr ein und zeigt die Vierjährige wieder. Nun folgte die harte Konsequenz: Henning hat Anne abgemahnt!

Während zuvor noch alles über das Jugendamt kommuniziert worden war, ist jetzt ein Anwaltsschreiben bei der Wahl-Berlinerin angekommen – das dokumentierte die wutentbrannte Mutter in ihrer Instagram-Story. Anne ist sich sicher, Hennings "wahre" Absicht hinter der Abmahnung zu kennen: "Wieder mal ein Versuch, mich ganz klein zu drücken! Das geht nämlich überhaupt nicht um Juna, das ist wieder an mich gerichtet." Warum die YouTuberin sich da so sicher ist? "Wir beide saßen damals gemeinsam am Tisch und haben beschlossen, dass wir unsere Kinder in der Öffentlichkeit zeigen." Ihrer Meinung nach würde ihr Verflossener aktuell nur aus Wut so handeln.

Auch wenn Anne definitiv eine andere Meinung zu dem Thema hat, werde sie ihre Jüngste zunächst nicht mehr auf Social Media zeigen. "Ich muss euch mein privates Leben jetzt so teilen, als hätte ich Juna als Tochter nicht mehr. Lasst euch das Mal auf der Zunge zergehen", ärgert sich die Bloggerin. Offenbar will sie jedoch nicht kampflos aufgeben: "Ich gehe zu meinem Anwat", kündigt sie in ihrer Story an und richtet sich anschließend noch direkt an ihren Ex: "Ich muss nämlich gar nichts, Henning."

