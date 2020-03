Heute gab es unschöne Nachrichten aus dem Hause Pocher: Amira meldete sich am Donnerstag mit einer Videobotschaft bei ihren Followern und teilte ihnen mit, dass sie positiv auf Covid-19 getestet worden sei, sich also mit dem Coronavirus infiziert habe. In einem weiteren Clip im Netz sprach nun auch ihr Mann Oliver (42) zu seinen Fans: Wie geht es bei ihnen jetzt weiter?

"Wir haben jetzt gerade mit unserem Arzt gesprochen. Wir müssen davon ausgehen, dass ich dementsprechend auch positiv bin", erklärte er offen auf Facebook. "Wir werden sehen, was jetzt der nächste Verlauf ist." Aber das bedeute für ihn natürlich, dass er ab jetzt auch in Quarantäne sei. "Und zwar so lange, wie das Gesundheitsamt sagt, dass es der Fall ist. Ich schätze mal vierzehn Tage", führte er weiter aus.

"Wir können da nichts mehr groß machen", stellte der Comedian nüchtern fest. "Wir bleiben einfach zu Hause und wir halten euch auf dem Laufenden", versprach er. Das Virus werde bekanntermaßen bis zu 70 Prozent der Menschen erwischen – jetzt habe es nun auch sie erwischt.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2020

Getty Images Oliver Pocher in Köln im August 2016

Chris Emil Janßen / ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019



