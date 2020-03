Ein weiterer Promi leidet unter dem Coronavirus. In den vergangenen Tagen haben sich immer mehr Stars im Netz gemeldet, die positiv auf das neuartige Virus getestet wurden. Tom Hanks (63), Idris Elba (47), Johannes B. Kerner (55) und sogar Fürst Albert von Monaco (62) müssen in Corona-Quarantäne. Jetzt hat es auch eines von Heidi Klums (46) Germany's next Topmodel-Mädchen erwischt: Ex-Finalistin Pia Riegel (24) ist mit dem Coronavirus infiziert.

Das verriet die Laufstegschönheit jetzt in ihrer Instagram-Story: "Kleiner Ruf aus dem Krankenlager. Ich habe gerade einen Anruf von meinem Hausarzt bekommen. Ich bin Covid-19-positiv." Sorgen machen sollen sich ihre Follower um die 24-Jährige aber nicht. "Das Einzige, was meine Symptome sind, wovon ich ausgehe, ist eben der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, ich habe ein bisschen Druck auf der Lunge, Husten, das habe ich aber schon länger ... mir geht es wunderbärchen", erklärte sie.

In ihrem Freundeskreis ist Pia nicht die Einzige, die sich mit dem Virus angesteckt hat – bei einigen ihrer Bekannten sei die Krankheit aber nicht so mild verlaufen. Deshalb ruft sie in ihrer Story dazu auf, die neuen Corona-Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen. "Mein einziger Appell an alle da draußen: Auch, wenn die Ausgangssperre nicht in dem Sinne ausgesprochen wurde, bleibt zu Hause. Haltet euch fern von allen Leuten. Geht nicht das Risiko ein, dass sich noch jemand ansteckt, vor allem jemand aus der Risikogruppe", meinte Pia.

Pia Riegel

Pia Riegel

Pia Riegel



