Anne Wünsche (28) setzt sich für mehr Realität im Netz ein! Als Influencerin veröffentlicht die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin fast täglich neue Aufnahmen von sich – und nimmt ihre Follower ehrlich und ungeschönt mit in ihren Alltag. Die Blondine kann sich inzwischen über eine ziemlich große Fanbase freuen. Dennoch hat sie auch tagtäglich mit Hatern zu tun. Der neuste Kritikpunkt der Online-Mobber: Annes angeblich unreine Haut!

Via Instagram machte sie nun eine klare Ansage zu dem Thema. "Da mich einige Nachrichten erreicht haben, dass meine Haut ja so schlecht sei.[...] Das ist halt real, was soll ich machen? So sieht mein Gesicht aus! Ja, ich hab trockene Haut und überall kleine Pünktchen, die ich übrigens sehr liebe. Das bin ich!" wehrt sich die zweifache Mutter. Anne würde das ganz bewusst anders handhaben als die meisten Influencer: "Ich nutze kein Porenlöscher–Dingsbums, kein Make-up, keinen Weichzeichner, keinen Filter."

Die YouTuberin ist kein Fan von verzerrter Realität – und empfiehlt ihren Abonnenten dringend, sich keine bearbeiteten Fotos oder Videos zum Vorbild zu nehmen: "Lasst euch nicht von Instagram blenden. Bleibt euch selbst treu!" Was sagt ihr zu Annes Message? Stimmt ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



