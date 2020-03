Der neue DSDS-Juror steht endlich fest! In der vergangenen Live-Show des Casting-Formats mussten Dieter Bohlen (66), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (32) die Nachwuchstalente alleine bewerten. Ihr Mitjuror Xavier Naidoo (48) musste seinen Jury-Posten räumen, nachdem ein Video die Runde gemacht hatte, in dem der Sänger vermeintlich rassistische Äußerungen von sich gibt. Dieter hat aber schon angekündigt, dass der freie Platz am Jurypult nicht leer bleiben soll. Jetzt steht fest: Florian Silbereisen (38) wird Xavier in der DSDS-Jury ersetzen!

Wie Bild berichtet, soll der Schlagerstar schon am kommenden Samstag seinen ersten Einsatz als Casting-Juror haben. "Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte, und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird", erklärte er. Ein besonderer Anreiz für Flori: In diesem Jahr gibt es besonders viel Schlager bei DSDS.

Der 38-Jährige wird noch bis zum Ende der diesjährigen Staffel an Dieters Seite bleiben. Eine Aufgabe, die ihn schon ganz schön nervös macht: "Ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber“, gab er zu.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xaiver Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im Recall

Anzeige

Thüringen Press / ActionPress Florian Silbereisen in der Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Was sagt ihr zu Florian Silbereisen als DSDS-Juror? Mega-Wahl, ich freue mich! Das geht gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de