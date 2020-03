Joshua Jackson (41) kann sein neues Leben als Vater kaum erwarten! Der Schauspieler und das Model Jodie Turner-Smith (33) hatten im vergangenen Jahr nach rund zwei Jahren Beziehung den nächsten Schritt gewagt: Sie hatten sich heimlich bei einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben. Und auch bei der Familienplanung ließen die Eheleute nichts anbrennen: Anfang Januar war die 33-Jährige mit einem deutlichen Babybauch gesichtet worden. Der Ankunft des kleinen Rackers blickt der künftige Papa freudig entgegen.

Mit E! News plauderte Joshua kürzlich über den kommenden Nachwuchs, sein erstes Kind überhaupt. "Ich kann es kaum erwarten", betonte er erfreut. Gleichzeitig bestätigte er auch das Geschlecht des ungeborenen Babys: "Die gesamte Schwangerschaft war unglaublich, und jetzt bin ich bereit, mein kleines Mädchen kennenzulernen", erklärte der 41-Jährige. Wann genau seine Tochter das Licht der Welt erblicken soll, behielt er allerdings für sich.

Jodie hatte ihre deutliche Körperwölbung zuletzt Anfang Februar bei den BAFTA-Awards in London präsentiert. In einer glitzernden, gelben Robe hatte sie ihren Bauch stolz in Szene gesetzt und zudem mit einem Mega-Dekolleté begeistert.

Anzeige

Instagram / jodiesmith Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson

Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jodie Turner-Smith



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de