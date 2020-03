Bibi Claßen (27) ist in der 39. Schwangerschaftswoche. Damit dauert es nun wirklich nicht mehr lange, bis das zweite Kind der YouTuberin und ihres Ehemannes Julian Claßen (26) auf die Welt kommt. Die Coronakrise stimmt allerdings auch die Eltern nachdenklich, denn in vielen Kliniken dürfen die werdenden Väter nicht mit in den Kreisssaal. Julian möchte jedoch unbedingt bei der Geburt dabei sein. In einem neuen Video verrieten die Webstars deshalb, wie sie zum Thema Hausgeburt stehen!

Zwar hätten Bibi und Julian sich mit Alternativen zur Entbindung im Krankenhaus befasst, eine Hausgeburt oder eine Entbindung in einem Geburtshaus kommt für die beiden aber nicht infrage. Der Grund: Nachdem ihr Sohn Lio (1) per Notkaiserschnitt auf die Welt kommen musste, soll auch ihre Tochter Emily auf die gleiche Weise geboren werden – diesmal jedoch geplant. In ihrem YouTube-Video erklärte Bibi deshalb: "Wir haben also gar keine andere Möglichkeit, als den Kaiserschnitt im Krankenhaus durchführen zu lassen."

Die Sorge, dass Julian bei dem Eingriff nicht dabei sein kann, sei jedoch groß. Die 27-Jährige gab zu: "Das wäre für mich eine Horror-Vorstellung! Ich glaube jede Frau, die schon mal eine Geburt hatte, kann das zu hundert Prozent nachvollziehen. Das ist eine Situation, wo man nicht allein sein will!" Die Netz-Bekanntheiten hoffen jedoch, dass die Sicherheitsmaßnahmen in ihrem gewählten Krankenhaus nicht so streng seien. Wie die Situation dort aktuell ist, wissen die beiden jedoch nicht. "Man wird die ganze Zeit nur weitergeleitet, keiner weiß was", ärgerte Bibi sich.

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Die YouTuber Bibi und Julian Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de