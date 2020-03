Muss Bibi Claßen (27) ihr zweites Kind alleine zur Welt bringen? Schon in wenigen Wochen soll es soweit sein: Nach Sohnemann Lio (1) werden die YouTuberin und ihr Ehemann Julian (26) zum zweiten Mal Eltern. Die Geburt ihrer kleinen Tochter rückt immer näher – doch nun wird der lange herbeigesehnte Tag von einer großen Sorge überschattet: Darf Julian womöglich wegen der anhaltenden Gefahr durch den Coronavirus nicht mit Bibi in den Kreißsaal?

Schon seit mehreren Monaten breitet sich die Virus-Erkrankung in zahlreichen Ländern der Erde aus. In den vergangenen Tagen wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland nach weiteren Todesfällen und Infektionen verschärft – so auch in den Krankenhäusern. In einem neuen YouTube-Video befassten sich Julian und Bibi nun eingehend mit diesem Thema: "Jetzt ist es hier und da schon verboten oder nicht gerne gesehen, dass Männer mit in den Kreißsaal kommen. Da macht man sich schon Gedanken", erklärte der Blondschopf mit trüber Miene. Für Bibi ein absoluter Albtraum: "Das wäre eine Horrorvorstellung. Ich glaube, jede Frau, die schon mal eine Geburt erlebt hat, die kann das nachvollziehen. Das ist eine Situation, wo man nicht alleine sein will!" Auch die ersten Tage nach der Entbindung wolle sie nicht ohne ihren Schatz verbringen. "Und ich will ja auch dabei sein!" versicherte Julian.

Wie die Lage am Tag der Geburt tatsächlich aussehen wird, wissen die Eheleute noch nicht. Lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern, bis ihr kleines Mädchen das Licht der Welt erblickt: Wie Bibi erst kürzlich verkündete, ist sie bereits in der 39. Schwangerschaftswoche – eine reguläre Schwangerschaft dauert 40 Wochen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen, November 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bianca und Lio Claßen im Februar 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen in der 38. Schwangerschaftswoche mit Baby Emily



